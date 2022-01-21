اقعيم: بنغازي جاهزة لافتتاح القنصلية الإيطالية في أبريل القادم

أعلنت وزارة الداخلية عن اقتراب الشُروع في استقبال طلبات التأشيرات بالقنصلية الإيطالية في بنغازي.

وجاء ذلك بعد مباحثات حثيثة أُجريَت خِلال لقاء وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم العبدلي ” والقنصل الإيطالي ” كارلو باتوري ” أثناء زيارته الرسمية بنغازي أمس الخميس رفقة وفدٍ دُبلوماسي إيطالي.

وأعرب القنصل عن ارتياحه إزاء الأوضاع الأمنية في المدينة، مُثمنًا كُل ما قامت به وزارة الداخلية والوكيل بالخصوص في سبيل استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار.

بدوره أكد اقعيم جاهزية وزارة الداخلية بتوفير كافة الظروف الأمنية الملائمة لافتتاح مقر القنصلية الإيطالية ببنغازي بحلول مطلع شهر 4 المُقبل، والشروع في قُبول ملفات استخراج تأشيرة السفر الأوروبية الشنغن والإيطالية للمواطنين الليبيين، وذلك بعد اطمئنان الوفد الدبلوماسي الإيطالي بشأن الظروف الأمنية ببنغازي.