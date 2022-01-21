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القبض على شخص بحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة في طبرق

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة ومبلغ مالي، مشيرة إلى أنه ليبي يدعى «ن.خ.م».

وأوضحت الوزارة أن المتهم أُلقي القبض عليه خلال مداهمة أحد أوكار ترويج المخدرات والأقراص المخدرة بحي باب درنة في مدينة طبرق من قبل قوة فرض القانون التابعة لمديرية أمن طبرق مساء أمس الخميس.

وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم اعترف خلال الاستدلال معه بما نُسب إليه من تهم، وأُحيل إلى قسم البحث الجنائي لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

القبض على شخص بحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة في طبرق

القبض على شخص بحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة في طبرق

القبض على شخص بحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة في طبرق

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بوابة الوسط

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