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خبير إقتصادي: يجب المحافظة على متحصلات الدولة من النقد الأجنبي لتجاوز المرحلة الصعبة الحالية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى الخبير بمصرف ليبيا المركزي يوسف الرباعي أنه من الضروري في ظل الوضع الحالي الحفاظ على متحصلات الدولة من النقد الأجنبي؛ لتجاوز المرحلة الصعبة الحالية، المليئة بالمشكلات والعراقيل.

 الرباعي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن ليبيا تحتاج إلى برنامج تنموي متكامل لجميع قطاعات الدولة؛ لأن بناء اقتصاد حقيقي وقوي يحتاج إلى النهوض في البنية التحتية من الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى تحسين التعليم والصحة، وتشريع قوانين تنظيمية للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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