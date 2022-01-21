تُشكل لجنتين لمراجعة قوائم التزكية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تشكيل لجنة لفحص ومراجعة قوائم التزكية المقدَّمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية بالقائمة الأولية.

حيث أعلنت العليا للانتخابات عن تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء .. لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية والاستئناف فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.

لجان الطعون

وأوضحت المفوضية في بيانها، أن اللجنة ستتولى مطابقة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون مع مواد قانون انتخاب الرئيس .. على أن تقدم تقريرها خلال اثنتين وسبعين ساعة من أول اجتماع لها.

وفي السياق ذاته، قررت المفوضية، الخميس .. تشكيل لجنة لفحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من المرشحين للانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم 80 لسنة 2021.

تقديم مقترح

ونص القرار رقم 3 لسنة 2022، الصادر عن المفوضية .. على أن يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة .. تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة للعملية، والبيانات التي يجب أن تجري مراجعتها؛ يتم اعتمادها من المفوضية.

وجاء في القرار أن تَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية المعتمدة في اللائحة الإجرائية، على أن يكون لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها، حسب المادة الثالثة للقرار. فيما قضت المادة الرابعة المعنيين على التقيد وتنفيذ القرار من تاريخ صدوره.

إزالة القوة القاهرة

وفي جلسة مجلس النواب الماضية .. قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين.

إلا أن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، طالبت في أكثر من لقاء وتصريح صحافي بتنفيذ الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وقد دعمت عدد من الدول رأي ستيفاني، مشددين على ضرورة وضع ليبيا على المسار السليم.

حكومة انتقالية أخري

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مجلس النواب إلى التركيز على العملية الانتخابية، بدل تبني مسألة تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة أخرى.

وحتى الخميس، قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إنه رغم هدوء الوضع في ليبيا إلا أنه لايزال هشاً، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لليبيين في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

عودة النازحين

وأكدت، في تصريحات لوكالة تاس الروسية الأربعاء، أن الأولية هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قائلة إن الشعب الليبي غير مهتم الآن بحكومة انتقالية أخرى.

وتابعت وليامز، أن تحقيق المصالحة الوطنية يعني السماح للنازحين في الداخل، ومن هم في الشتات بالعودة إلى ديارهم.