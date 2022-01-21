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الصين: يجب وقف التدخلات الأجنبية لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن، تشانغ جون، حرص بلاده على دعم السلام في ليبيا، وأن يكون الحل بملكية وقيادة ليبية، بعيدا عن أي تدخلات أجنبية.

جاء ذلك خلال مباحثات الخميس مع مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني، حيث اتفق الطرفان على متابعة التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين.

وقال السني في تغريدة عبر “تويتر”: “‏في إطار المتابعة مع أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن عقدت لقاء مع مندوب ‎الصين تشانغ جون، حيث أكد حرص بلاده دعم السلام في ‎ليبيا وأن الصين مؤمنة بأن يكون الحل ليبي خالص وبمُلكية وقيادة ليبية بعيداً عن أي تدخلات، وختاماً اتفقنا على متابعة التشاور والتنسيق المشترك”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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