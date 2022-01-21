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لجنة حقوق الإنسان: حملات السخرية من مكتب الداخلية الحقوقي مضللة ومسيئة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حملات السخرية والتهكم على آليات عمل مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية، بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت اللجنة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : إنها تابعت ببالغ الأسى حملات السخرية والتهكم على آليات عمل مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية، بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت اللجنة، إنها تستنكر، تلك الحملات غير العقلانية والمضللة لحقوق المواطنين والإساءة لجهود ومهام عمل المكتب، وإهدار قيمة عمل وجهود إدارة المكتب وعناصره.
ولفت إلى أن مكتب يقوم بمهامه المناط بها، وفقاً لما جاء في قرار إعادة استحداث المكتب، والصادر عن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة”.

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صحيفة الساعة 24

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