“النواب” يناقش قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة

ناقشت لجنة المالية بمجلس النواب قانون المرتبات الموحد لجميع العاملين بالدولة.

واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان المجلس بمدينة طرابلس؛ على المقترح المُقدم من اللجنة الوزارية، بشأن تحديد جدول مرتبات القطاع العام، إلى جانب مناقشة قانون المحافظ الاستثمارية والارتباط مع اللجنة المشكلة من صندوق الإنماء الاجتماعي، وبحث الآليات لإخراج قانون معدومي الدخل ومرتبات المحافظ.

يُشار أن وزارة المالية كشفت في وقت سابق عن الأثر المالي لمشروع قانون توحيد مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة والذي يستهدف 2.1 مليون موظف بقيمة بلغت أكثر من 60,5 مليار دينار سنويًا، بمتوسط راتب شهري 1,800 دينار، استنادًا إلى إحصائيات وزارة المالية وفق كشوفات شهر ديسمبر 2021.

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