البشتي: سيبقى الفساد والخراب إذا لم يتغير ” الكبير وشكشك وصنع الله”

استبعد الكاتب والمحلل السياسي عبد العظيم البشتي حدوث تطور في ملف مكافحة الفساد بمصرف ليبيا المركزي في ظل وجود محافظ المصرف الصديق الكبير.

وقال البشتي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ما لم يتم تغيير كل من الكبير مدير المصرف المركزي وشكشك مدير ديوان المحاسبة وصنع الله مدير المؤسسة الوطنية للنفط، سيبقى وضع الفساد وخراب البلاد على ما هو عليه”.

جدير بالذكر أنه جرى أمس الخميس اتفاق على توحيد مصرف ليبيا المركزي بين الصديق الكبير ونائبه علي الحبري الذي ترأس المصرف المركزي بالبيضاء خلال السنوات الماضية بقرار من مجلس النواب.