سفينة إنسانية تنقذ أكثر من 100 مهاجر غادروا ليبيا على متن قارب

قالت شبكة «ميديترياني سيفينغ هيومانس» غير الحكومية إن سفينة تابعة لها تدعى «ماري يونيو» تمكنت من إنقاذ أكثر من 100 مهاجر في عرض البحر المتوسط بعد مغادرتهم ليبيا، الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أمس الخميس، عن المنظمة الإنسانية الإيطالية أن المهاجرين من بينهم نساء ورجال وقصَّر، مشيرة إلى أنه جرى إنقاذهم بعد عملية بحث وإنقاذ صعبة استغرقت أربع ساعات.

وأضافت الشبكة الإنسانية، أن «بعض المهاجرين انتهى بهم الأمر بالسقوط في الماء، لأنهم كانوا على متن قارب خشبي يوشك على الغرق، وقد جرى انتشالهم»، مؤكدة أنهم «أصبحوا جميعًا بأمان الآن» بعد عملية الإنقاذ.

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وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن «عملية البحث والإنقاذ لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا معرضين لخطر جسيم على حياتهم، أصبحت ممكنة بفضل البلاغ الذي أطلقه مشروع (Alarm Phone) الإنساني في الوقت المناسب إلى جميع الجهات المختصة، دون الحصول على أي رد».

وأشارت المنظمة إلى أن العملية «نجحت أيضًا بتعاون طواقم الأسطول المدني بأسره»، منوهة بأن «طاقم السفينة ماري يونيو يشارك حاليا في عمليات إنقاذ أخرى».