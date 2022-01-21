الأوساط الرياضية تودع اللاعب الدولي “ديمس الصغير”

العنوان-بنغازي

ودعت الأوساط الرياضية، أمس الخميس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب الليبي السابق، الدولي محمد فرج الرقيق الشهير بـ “ديمس الصغير”، بعد رحلة معاناة طويلة وصراع مع المرض.

وكانت بداية “ديمس الصغير” مع فريق مدرسة الأمير ناشئا رفقة مجموعة من اللاعبين المهرة في العام 1957، وفي الفترة الزمنية نفسها التحق بأشبال نادي الهلال، ثم صعد للفريق الأول، وقد تألق أمام فاليتا المالطي في العام 1962، ومنذ تلك المباراة أصبح لاعبا أساسيا في الهلال حتى الاعتزال.

وكان اللاعب أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني وبدء مسيرته الدولية في دورة المعرض الدولية موسم 1963 وسجل فيها هدفين في شباك منتخب الجزائر.

كما حمل شارة قائد الفريق الوطني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وفي العام 1966 شارك مع المنتخب في كأس العرب بالعراق وتحصل فيها على لقب أفضل لاعب في البطولة، وهذا شيء يعتز به بشكل كبير لأنه تفوق عربي للاعب ليبي، في تلك الفترة التي كانت فيها كل المنتخبات العربية قوية.