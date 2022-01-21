“الداخلية”: ضبط قارب يحمل 100 مهاجر قبالة ساحل صبراتة

أفادت وزارة الداخلية عن ضبط قارب يضم قرابة مائة مهاجر غير قانوني قبالة سواحل مدينة صبراتة كانوا يشرعون في الهجرة إلى السواحل الأوروبية.

وأوضحت الوزارة أن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة، وبالتعاون مع حرس السواحل بنقطة مليته للغاز تمكنت صباح اليوم الجمعة من ضبط قارب يحمل قرابة مائة شخص من المهاجرين غير القانونيين، من جنسيات مختلفة، بينهم أطفال ونساء قبالة ميناء شركة مليتة.

وأضافت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية كافة حيالهم، وتم التحفظ عليهم لحين إحالتهم لجهات الاختصاص.

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