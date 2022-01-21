المركز الوطني للأرصاد: تكاثر السحب على الساحل الشرقى مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر

بنغازي 21 يناير 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد عبر نشرته الدورية الوضع الجوي السائد والمتوقع لهذا اليوم الجمعة؛ وخلال اليومين القادمين، تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الساحل الشرقى، مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية خاصة مرتفعات الجبل الأخضر، وتشمل فرصة سقوط الأمطار مناطق الساحل الغربي يوم السبت.

ودرجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح مابين (12 – 18) مْ وعلى مناطق الجنوب مابين (16-20)مْ. ومن المتوقع أن تشهد المناطق الغربية انخفاض فى درجات الحرارة من مساء اليوم، وتشمل الأجواء الشتوية الباردة خلال الأسبوع القادم معظم البلاد. (وال) ف و/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال