شحن مليون برميل إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق رسوا الناقلة النفطية “نيسوز كوفونيسي” على رصيف الميناء في طبرق .

وأوضح المسؤول أن الناقلة التي رست مساء اليوم الجمعة ستشحن مليون برميل في طريقها إلى الصين.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير .. قد بلغ 243 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا .. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

وكانت الناقلة النفطية “انيرجي ترومبث” غادرت رصيف ميناء طبرق في الرابع والعشرين من أكتوبر من العام الماضي .

وذلك بعد شحنها، اليوم الأحد، بمليون برميل من النفط الخام المستلم من حقلي المسلة والسرير في طريقها إلى الصين.