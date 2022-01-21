عون: صنع الله هو السبب في تأخر الشركات الأجنبية عن سداد الإيجارات والضرائب

كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون عن استرجاع الوزارة أكثر من 2,3 مليار دولار أمريكي كانت مستحقة على شركات “كونكو فيليبس – هيس – توتال” في شكل إيجارات وإتاوات وضرائب شهرية.

وقال في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس الخميس، إن المبلغ المسترد هو جزء من إجمالي القيمة البالغة أكثر من 5 مليارات دولار تخلفت الشركات في سدادها منذ أكتوبر 2020، معتبرًا أن التأخر في السداد كان بمثابة قرض بدون فوائد لم يستفد منها الشعب الليبي، بحسب وصفه.

وحمّل عون المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية هذا الإجراء بسبب خطاب رئيسها مصطفى صنع الله لإدارة متابعة الشركات الذي منح غطاء لهذه الشركات أخّرها عن دفع المبلغ.

واسترشد وزير النفط في تصريحه، بتقرير مصرف ليبيا المركزي الذي أوضح العجز في مصروفات العملات الأجنبية نظير التأخر في السداد.