تركيب خط لتصريف خامي مسلة وأمنا بميناء راس لانوف

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، اليوم الجمعة، الانتهاء من تركيب خط تصريف بقطر «16 إنش» وطول 175متر وذلك لتصريف خامي «مسلة» و«أمنا» إلى الخزان رقم (6) بميناء راس لانوف في حالات الطوارئ والتي تحدث نتيجة ارتفاع الضغوط في خطوط النقل أو التوقف المفاجئ لكاشطة الأنابيب.

وأضافت الشركة في بيان أن تركيب خط التصريف الجديد يأتي ضمن الصيانة السنوية المبرمجة للخزان رقم (5) وكذلك بعد الأعمال التخريبية التي طالت الخزانات (9 – 11 – 13) بميناء رأس لانوف النفطي خلال السنوات الماضية وخروجها عن الخدمة.

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وأكدت شركة الهروج للعمليات النفطية، أعمال تركيب خط تصريف خامي «مسلة و«أمنا» نفذتها سواعد وطنية يوم السبت 15 يناير الجاري بعد أن كان يجري تنفيذ مثل هذه الأعمال في السابق عن طريق شركات المقاولات، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل مستخدمي الشركة.

أعمال تركيب خط تصريف خامي مسلة وأمنا بميناء رأس لانوف. (شركة الهروج للعمليات النفطية)

أعمال تركيب خط تصريف خامي مسلة وأمنا بميناء رأس لانوف. (شركة الهروج للعمليات النفطية)