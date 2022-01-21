المحجوب: القبض على عصابة تمتهن تجارة الأسلحة مع متطرفين قرب الحدود مع الجزائر

العنوان-بنغازي

أعلن آمر التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، القبض على عصابة تمتهن التجارة في الأسلحة والتعامل مع جماعات متطرفة في الجزائر ومالي.

وفي بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، قال المحجوب: “إن وحدة الكتيبة الصحراوية باللواء 106 مجحفل، قبضت على العصابة بعد إعداد كمين محكم بالقرب من حدود الجزائر، فيما ضُبطت أسلحة ومواد متفجرة مع أفراد العصابة”.

وأكد المحجوب إحالة أفراد العصابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم إلى العدالة.

وأوضح أن ذلك يأتي في نطاق عمل دوريات عسكرية تجوب الصحراء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من تهريب بشر وأسلحة ووقود.