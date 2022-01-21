“الأفريكوم” تدعم جهود الحل السياسي في ليبيا

أوضحت الناطقة باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، أن دور القوة داعم للجهود الدبلوماسية التي تقودها الخارجية الأمريكية، وسفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند.

وأضافت الناطقة في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة تواصل دعم التطبيق الكامل لاتفاق وقف النار، بما في ذلك انسحاب كل القوات والمقاتلين الأجانب، وفق رغبات الشعب الليبي.

وأشارت الناطقة إلى أن الحل السياسي هو الطريق إلى الأمام في ليبيا، الذي يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوصفها خطوة أساسية نحو قيام حكومة وطنية موحدة ومستقرة، لديها انتداب من الناخبين الليبيين.

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