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“الأفريكوم” تدعم جهود الحل السياسي في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضحت الناطقة باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، أن دور القوة داعم للجهود الدبلوماسية التي تقودها الخارجية الأمريكية، وسفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند.

وأضافت الناطقة في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة تواصل دعم التطبيق الكامل لاتفاق وقف النار، بما في ذلك انسحاب كل القوات والمقاتلين الأجانب، وفق رغبات الشعب الليبي.

وأشارت الناطقة إلى أن الحل السياسي هو الطريق إلى الأمام في ليبيا، الذي يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوصفها خطوة أساسية نحو قيام حكومة وطنية موحدة ومستقرة، لديها انتداب من الناخبين الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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