ثابت والدبيبة يبحثان التنسيق بين الحكومة وجامعة الدول العربية

استعرض مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت مع رئيس الحكومة منتهي الولاية عبدالحميد الدبيبة آخر المستجدات والتطورات على الساحة العربية.

وتناول اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس عدداً من الملفات المهمة، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق، من أجل النظر في أمرها، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمندوبية الليبية.

كما ناقش اللقاء سير عمل المندوبية، وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها جامعة الدول العربية، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، والأمة العربية.