بعد اعتراض قاربهم في البحر.. منظمة إيطالية تُعيد 100 مهاجر فروا من ليبيا

العنوان-طرابلس

تمكنت إحدى السفن التابعة لمنظمة “ميديتيرانيا” الإيطالية المتخصصة في إنقاذ البشر، يوم أمس الخميس، من إنقاذ مائة مهاجر غير قانوني على متن أحد القوارب الخشبية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت المنظمة أن من بين المهاجرين نساء وقصّر فرّوا من ليبيا الليلة، وأن عملية الانقاذ جاءت بعد أربع ساعات من البحث، مشيرةً إلى أن بعض المهاجرين انتهى بهم الأمر إلى القفز في الماء بعد أن أوشك قاربهم على الغرق.

وأوضحت المنظمة أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا معرضين لخطر جسيم على حياتهم، لافتة إلى أنهم تلقوا الرعاية الصحية فور انتشالهم.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، ضبط قارب يقل 100 مهاجر غير شرعي قبالة ميناء شركة مليتة غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن القارب جرى ضبطه من قِبل الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة، وبالتعاون مع حرس السواحل بنقطة مليتة للغاز صباح الجمعة.