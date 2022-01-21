برلمانية مغربية تدعو لإنقاذ مهاجرين مغاربة محتجزين في ليبيا

دعت البرلمانية المغربية نعيمة الفتحاوي لفتح تحقيق حول شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين ومغاربة، وإنقاذ المغاربة المحتجزين في ليبيا قبل فوات الأوان.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته الفتحاوي لوزير خارجية بلادها ناصر بوريطة، على خلفية تقارير تتحدث عن مقتل 3 مغاربة تحت وطأة التعذيب في ليبيا، مشيرة إلى أن المغاربة المحتجزين كانوا ضحية تغرير شبكات تعدهم بالتهجير نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم واقتيادهم مشياً على الأقدام عبر الجزائر إلى ليبيا.

وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان، أكد توصله لمعطيات تتعلق بوضعية مئات من المواطنين المغاربة، متهمين بالهجرة السرية، تحتجزهم قوات ليبية بطرابلس داخل أقبية تحت أرضية ضعيفة التهوية، تغمرها سيول منهمرة، بسبب التساقطات الكثيرة التي تشهدها المدينة هذه الأيام.

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