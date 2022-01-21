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برلمانية مغربية: يجب إنقاذ المغاربة المحتجزين في طرابلس قبل فوات الأوان

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعت  عضو مجلس النواب المغربي نعيمة الفتحاوي لفتح تحقيق حول شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين ومغاربة، وإنقاذ المغاربة المحتجزين في ليبيا قبل فوات الأوان.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته الفتحاوي لوزير خارجية بلادها ناصر بوريطة، على خلفية تقارير تتحدث عن مقتل 3 مغاربة تحت وطأة التعذيب في ليبيا، مشيرة إلى أن المغاربة المحتجزين كانوا ضحية تغرير شبكات تعدهم بالتهجير نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم واقتيادهم مشياً على الأقدام عبر الجزائر إلى ليبيا.

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قناة ليبيا الحدث

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