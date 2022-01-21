أفريكا أنتليجنس: تعليق إجراءات تتبع الأموال الليبية في نيويورك رسمياً في 13 يناير

أكد موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي تعليق إجراءات تتبع الأموال الليبية في نيويورك بشكل رسمي في 13 يناير الجاري التي كانت تهدف إلى استرداد مليارات الدولارات.

وأضاف الموقع الفرنسي أن مكتبي المحاماة الأمريكيين “بيكر آند هوستلر” و”هولند آند نايت” أوقفا تحقيقاتهما بعد أن قدما طلبا في ديسمبر الماضي لـثمانية بنوك دولية كبرى مقرها في نيويورك للإفصاح عما لديها من معلومات تتعلق بملف الأموال الليبية لكشف أي أدلة عن أي عمليات نقل.

وقال الموقع إن تعليق الإجراءات جاء بعد خلاف حول إدارة مكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها “لارمو”، مشيرا إلى أن مكاتب المحاماة كانت تعمل مع “أنور عارف” الذي يصف نفسه بأنه مدير المكتب، فيما يقول “محمد رمضان منسلي” إنه عين في هذا المنصب في يونيو 2021 بموجب وثيقة صادرة عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.