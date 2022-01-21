الشرطة الأوروبية تفكك شبكة لتهريب المهاجرين من تركيا إلى إيطاليا

أفاد مسؤولو أمن يونانيون -اليوم الجمعة- بأن الشرطة الأوروبية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية جمعت مئات الملايين من اليوروهات، من خلال تهريب المهاجرين من تركيا إلى إيطاليا على متن يخوت – وفقاً لما أوردته رويترز.

وذكرت الشرطة اليونانية في بيان لها أن بعض هذه اليخوت تم الاستيلاء عليها من مناطق في غرب اليونان، وأن مجموعة المهربين الموجودة في تركيا وظّفت ودرّبت ملّاحين جاء معظمهم من أوكرانيا.

يُشار إلى أن اليونان وإيطاليا كانتا على خط المواجهة في أزمة الهجرة إلى أوروبا منذ أن بدأت في 2015، وأنه في الوقت الذي يعبر فيه معظم المهاجرين واللاجئين من تركيا إلى جزر يونانية قريبة، وصلت أعداد متزايدة من المهاجرين إلى إيطاليا قادمين من تركيا عبر البحر منذ 2020 – وفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتجدر الإشارة إلى غرق أكثر من 30 شخصاً من طالبي اللجوء، في الشهر الماضي، فيما يُخشى أن تكون أعداد أخرى منهم أكبر بكثير في عِداد المفقودين جراء ثلاث حوادث، تحطمت خلالها قوارب في اليونان، لا تفصل بين كل منها سوى أيام، فوفقاً لخفر السواحل، توجه الناجون من تلك الحوادث إلى إيطاليا.

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