النائب العام يأمر بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية الحرشة – أخبار ليبيا 24 – أمن

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أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية – الحرشة الزاوية وأحد ذوي قرباه احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابهما جريمة الاختلاس.

وأكد مكتب النائب العام. أن أن نيابة الزاوية الجزئية تولت مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى عدد من الحسابات المصرفية العائدة لبعض عملاء المصرف.

وأوضح. أن العملاء تكشف لهم وجود عمليات مصرفية تمت على حساباتهم. أخذت صورتي السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية الداخلية دون طلبهم أو إجازتها من قبلهم.

وأفاد أن التحقيقات طالت مدير فرع المصرف المذكور بعد إثبات واقع توليه إنجاز العمليات المصرفية محل الجريمة.

وأشار. إلى أنه تم التحقيق مع أحد ذوي قربى الوزير من الدرجة الثالثة بوصفه المستفيد الرئيس من المبالغ المالية المسحوبة من حسابات عملاء الفرع.