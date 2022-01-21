الولايات المتحدة ترحب بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

العنوان – طرابلس

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

ورحب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بإعلان مصرف ليبيا المركزي عن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف المركزي.

ووصف نورلاند هذه الخطوة بالهامة وممتازة تثبت جدية المصرف المركزي في إنجاز هذا العمل.

وأكد السفير دعم الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الخطوة، وذلك أثناء اجتماعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يوم الخميس 2022/1/20 بالعاصمة التونسية.

ووقع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعلي الحبري الخميس عقد توحيد إدارة المصرف المركزي.

وأكد الحبري في تصريحات صحفية أن اللجنة الفنية المختصة في توحيد الإجراءات ستباشر أعمالها، فور توقيع العقد مع شركة المراجعة الدولية “ديليوت”.

وكان الحبري والكبير، قد عقدا، مطلع شهر ديسمبر الماضي، اجتماعًا موسعًا في طرابلس، بحضور مسؤولي شركة “ديوليت”؛ تمهيدًا لإبرام عقد التوحيد.