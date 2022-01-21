المنفي يبحث مع نواب الدائرة الأولى طبرق المشاريع الحيوية – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخميس عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى طبرق، الصالحين عبد النبي. وعضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة عبد المُعز أحمد.

في حين أكد النائبان على ضرورة البدء في استكمال عدد من مشاريع الطرق الحيوية. التي تربط مدينة طبرق والمدن المجاورة لها وصولاً إلى منفذ إمساعد الحدودي.

وبحث الاجتماع بحسب صفحة الرئاسي على فيسبوك مشروع الطريق البديل إمساعد رأس أجدير. والمرحلة الأولى منه إمساعد المرج، وتنفيذ أعمال مشروع الطريق المزدوج طبرق إمساعد. واستكمال أعمال صيانة طريق طبرق أجدابيا وأعمال صيانة الطريق الساحلي. وقطاعات طبرق، درنة، والتميمي، الخروبة، وطريق طبرق – الجغبوب، بالإضافة لمحطات التحلية خليج البمبة والمرصص، ومشروع النهر الصناعي خط أجدابيا، طبرق.

في حين أكد المنفي على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال مشاريع شبكة الطرق. والتي ستساهم عند اكتمالها في ربط مدن المنطقة الشرقية. من أجدابيا وصولاً إلى إمساعد.

وفي سياق ليس ببعيد أفتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الجمعة الماضية المرحلة الثانية من توسعة طريق عين زارة وادي الربيع. الممتد من جزيرة عودة الحياة إلى جزيرة السلام.

في حين يأتي ذلك ضمن خطة عودة الحياة ، بحضور عدد من الوزراء ، وعميد البلدية المكلف ، ومدير شركة الأشغال العامة ، وبعض أهالي المنطقة.

في حين أكدت صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على فيسبوك أن مدير شركة الأشغال العامة. أعلن خلال مراسم الافتتاح بأن المرحلة الثالثة من المشروع سيتم افتتاحها الشهر القادم. في السابع عشر من فبراير .