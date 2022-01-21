دبرز: انقذوا الوطن بالاستفتاء على الدستور إلكترونياً

دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم دبرز، إلى “إنقاذ الوطن” عبر الاستفتاء على الدستور إلكترونياً.

دبرز، وفي تدوينة على حسابه بفيسبوك، أضاف: “أصبح لزاما تجاوز المعرقلين والذهاب للاستفتاء على الدستور إلكترونيا من خلال رسائل نصية مقرونة بالرقم الوطنى وفق المنظومة بكل يسر وبساطة وننتهى إلى انتخابات بوجود دستور يحصن البلد وينهى عبث المراحل الانتقالية فى زمن قياسي يختصر الكثير”، وفق قوله.

وتابع: “أسرع الحلول المتاحة والتى تقطع الطريق على كل الممانعين فى الداخل والخارج.. الاستفتاء الالكترونى بلغة العصر وبالحداثة التقنية التى أصبحت متاحة ومؤمنة وسريعة وعملية جداً.. أنقذوا الوطن بالدستور والاستفتاء عليه إلكترونيا”، على حد تعبيره.