رسالة الكوني إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

21 January, 2022

وجه الأديب الليبي إبراهيم الكوني، رسالة إلى رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي، ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب الأستاذ الفاضل شوكت المصري/ مدير أنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب وعضو اللجنة العليا، للاعتذار عن مشاركته في الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الكوني في نص رسالته، “في الوقت الذي نعبّر فيه لكم على امتناننا على دعوتكم لنا للمشاركة في فعاليات معرض الكتاب، نأسف حقًا لعدم تمكننا من الحضور، لأسباب صحية طارئة تزامنت مع وجودنا خارج مقر إقامتنا في إسبانيا، لتحرمنا من فرصة الحجّ إلى وطننا الروحي، بل والحرفي: مصر، التي لم تبخل علينا بذخائرها المعرفية، فكيف بالدنيوية. آملين أن يوفقنا الله لعمل كل ما من شأنه ان يبقينا عند حسن الظن، متمنين التوفيق لشخصكم النبيل في تسيير قاطرة العرفان في رحاب أم الدنيا الثرية، مصر”.