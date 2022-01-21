موقع إيطالي: ثلاثة مسارات لخارطة الطريق الليبية المرتقبة

أشار كبير مستشاري هيئة الاستثمار الليبية ليوناردو بيلودي، إلى ترقب كبير لخارطة الطريق الجديدة التي ستصدر عن مجلس النواب في 25 أو 27 يناير، مؤكداً أن النقاط الرئيسية الثلاث لما يجب أن تكون عليه الخارطة السياسية الليبية الجديدة تتمثل في مسار دستوري، مصالحة وطنية، مسألة تشكيل حكومة جديدة وهي عوامل ستعتمد عليها الانتخابات.

وأضاف بيلودي في تصريح لوكالة نوفا الإيطالية، أنه لن يتم تشكيل حكومة في ليبيا مكتملة الشرعية ومعترف بها من مختلف القبائل و”غرف التحكم”، سيكون مصير الجهود المبذولة لتوحيد البلاد الفشل، لافتاً إلى أن وضع الحوار السياسي في ليبيا جيد على ما يبدو على الأقل في الوقت الحالي، على الرغم من تأجيل انتخابات 24 ديسمبر.

وأكد بيلودي على أهمية موقف الفاعلين الدوليين، وخاصة موقف الأمم المتحدة في الأزمة الليبية لأنه يمنع تفاقم الوضع للأسوأ، مشيراً إلى أن الجهد الدولي قد يثير الغيرة الوطنية للمجموعات القبلية المختلفة، حيث يعدّ السكان في بعض الأحيان دورهم تدخّلاً يُعزز الانطباع بأن خريطة الطريق مفروضة من الخارج وهو ما يُشكّل عقبة.

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