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عبد المطلب ثابت والدبيبة يبحثان التنسيق بين الحكومة وجامعة الدول العربية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استعرض مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية “عبدالمطلب ثابت” مع رئيس الحكومة والمرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة آخر المستجدات والتطورات على الساحة العربية.
وتناول اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس عدداً من الملفات المهمة، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق، من أجل النظر في أمرها، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمندوبية الليبية.
كما ناقش اللقاء سير عمل المندوبية، وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها جامعة الدول العربية، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، والأمة العربية.

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الدبيبة جامعة الدول العربية ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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