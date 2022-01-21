حيدر السائح يعلن دخول ليبيا «الموجة الرابعة» بعد انتشار «أوميكرون»

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح دخول البلاد في الموجة الرابعة لجائحة فيروس «كورونا» المستجد، بعد انتشار الفيروس المتحور «أوميكرون».

وقال السائح إن البلاد تشهد معدل تكاثر للحالات لم تشهده منذ شهور، حسب تدوينة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة.

وأشار إلى أن الحل هو تقسيم البلاد الى مناطق صحية لمجابهة الموجة، لأنه «لا يمكن وضع شروط شاملة لكل البلاد»، ولكل منطقة خصوصية من ناحية انتشار الجائحة.

وأكمل: «قلت منذ أكثر من شهرين سندخل في هذه الموجة آخر شهر يناير، ليس لأننا نعلم الغيب أو نتكهن، بل هي مؤشرات وأرقام.. التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم».