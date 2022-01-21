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السايح: ليبيا دخلت رسميا في الموجة الرابعة من متحور أوميكرون

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن ليبيا دخلت رسميا في الموجة الرابعة من متحور أوميكرون.

وقال السايح :”زيادة في معدل التكاثر (1.5) R0 لرقم لم نشهده في بلادنا لأكثر من مدة طويلة تصل إلى شهور، وبهذا نشهد الآن موجة جديدة من متحور أوميكرون”.

وأضاف رئيس المركز :”تقسيم البلاد إلى مناطق صحية هي الحل لمجابهة هذه الموجة”.

وأكد بالقول :”لايمكن أن نضع شروط شاملة لكل البلاد، فالآن لكل منطقة خصوصية من ناحية انتشار الوباء”.

وتابع :”قلت منذ أكثر من شهرين سندخل في هذه الموجة آخر شهر يناير، ليس لأننا نعلم الغيب أو نتكهن، بل هي مؤشرات وأرقام”.

وختم السايح منشوره :”التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم الكمامة والتباعد”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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