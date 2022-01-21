“وليامز”: العدالة والمساءلة والمصالحة ملفات تتوازى مع العملية الانتخابية

أكدت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أهمية التركيز على العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة الوطنية، بالتوازي مع إبقاء العملية الانتخابية على المسار الصحيح، في إطار الجدول الزمني لخارطة الطريق.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز مع سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوغونينغ اليوم الجمعة في طرابلس، جرى خلاله مناقشة العمل الذي يقوم به فريق عمل عملية برلين المعني بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي يُعدّ هوغونينغ أحد الرؤساء المشاركين فيه إلى جانب سويسرا.

يُذكر أن وليامز عقدت عديد اللقاءات مع أطراف سياسية ليبية، وأخرى فاعلة في الملف الليبي لدعم المسار السياسي الذي أطلقته الأمم المتحدة في الملتقى السياسي الليبي بجنيف.

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