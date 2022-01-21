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“السائح” يؤكد دخول ليبيا رسمياً الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن ليبيا دخلت رسمياً الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا بعد الموجة الجديدة من متحور أوميكرون.

وأشار السايح في إدراج على حسابه الرسمي على الفيس بوك، إلى ارتفاع معدل التكاثر لـ 1.5 نهاية هذا الأسبوع لأول مرة منذ 6 أشهر، وهو تاريخ دخول الموجة الثالثة للبلاد، مناشداً المواطنين أخذ اللقاحات للتصدي للجائحة.

واستند السائح إلى المؤشرات التي أعدّها المركز والتي سجّلت ارتفاعاً للإصابات في المنطقة الغربية المسجلة أسبوعياً، حيث بلغت في طرابلس أكثر من 300 حالة لكل 100 ألف مواطن، بينما بلغت في البلديات المجاورة المرقب، الزاوية، الجفارة، الجبل الغربي، 50 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وأضاف السائح أن تقسيم البلاد إلى مناطق صحية هو الحل لمجابهة هذه الموجة، حيث لا يمكن وضع شروط شاملة لكل البلاد، بسبب خصوصية كل منطقة من ناحية انتشار الوباء.

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قناة 218 الليبية

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