مذكرة توقيف دولية من قاضي بلجيكي ضد علي محمود حسن – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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أكدت وكالة فرانس برس الفرنسية اليوم الجمعة إن قاضي بلجيكي أصدر مذكرة توقيف دولية. بحق مسؤول ليبي في إطار تحقيق في إدارة الأموال الليبية المجمدة .

وأكدت صحيفة صدى الاقتصادية أن مكتب المدعي أصدر في بروكسل مذكرة التوقيف هذا الشهر. وأن المسؤول المستهدف هو علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للأستثمار. عن إدارة الأصول والاستثمارات الأجنبية في ليبيا.

في حين أوضحت الوكالة الفرنسية إن الأمم المتحدة جمدت هذه الأموال في عام 2011 لتجنب السرقة المحتملة. خلال الانتفاضة ضد نظام القذافي.

وأشارت أن هذه الأموال توجد في عدة بلدان قبل سقوط القذافي وغالبًا ما تكون موضوع نزاعات قانونية بين الدولة الليبية والدول المعنية.

وتابعت “يتم وضع الأصول في بلجيكا في عدة بنوك يصل مجموعها إلى أكثر من 14 مليار يورو. على الرغم من اختفاء بعض الأموال في ظل ظروف مشبوهة قيد التحقيق بحسب وصف الوكالة”.

ووفقا لفرانس برس فإن قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز يريد استجواب حسن. بنحو ملياري يورو اختفت من بنك يوروكلير .

وفي سياق ليس ببعيد أكدت وكيلة وزارة العدل ورئيسة لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال الليبية. بمصرف “اليوركلير” البلجيكي نزيهة عاشور صدور قرار بالقبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” من محكمة بلجيكا .. بهدف الضغط على ليبيا للاستيلاء على قيمة مالية من أموالها المجمدة.

في حين أوضحت عاشور أن الهدف من صدور أمر القبض هو الضغط على الدولة الليبية من أجل دفع مبلغ قيمته 47 مليون يورو .. صدر فيه حكم من المحكمة المدنية البلجيكية لصالح الأمير ليون لمملكة البلجيكية ضد وزارة الزراعة .. والقرار أخد اتجاه سياسي أكثر من كونه قانوني .