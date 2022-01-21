الاتحاد الأوروبي: يجب إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا

أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق ‏الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل بوينو، أنه من الأهمية بمكان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا.

وقال، في مقابلة مع موقع “القاهرة 24″، إن بالإمكان إقامة انتخابات حرة نزيهة في ليبيا، مضيفا “حشدنا الموارد بالفعل لتقديم الدعم للمفوضية العليا للانتخابات”.

وأكد أن ليبيا لديها فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، وأن الاتحاد على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج.

ورأى أن تعزيز الحوار قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق فعالة، للحفاظ على الاستقرار والوحدة، ما يؤدي إلى انتخابات في الفترة القريبة، مشيرا إلى أن مؤتمر باريس بشأن ليبيا، الذي عقد في نوفمبر الماضي، أظهر أن هناك اتفاقا واضحا بشأن الانتخابات.

وأثنى على ما وصفه بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في ليبيا في العام الماضي، مشيرا إلى وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات السياسية، واعتماد خارطة طريق لانتخابات ديسمبر، مؤكدا أن هناك حاجة لتعزيز هذا التقدم الكبير.

وأضاف أن هناك حاجة إلى التنفيذ الملموس لخطة عمل اللجنة العسكرية “5+5” بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.

وتابع بأن الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل، أكد لنائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال زيارته إلى بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي واضح في دعمه لجهود انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.