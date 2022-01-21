ستيفاني: بحثت مع سفير هولندا التركيز على المصالحة الوطنية والانتخابات

التقت ستيفاني وليامز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، سفير هولندا دولف هوخيورونيخ.

وقالت ستيفاني في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، لقاء ممتاز اليوم في طرابلس مع السفير الهولندي لدى #ليبيا دولف هوخيوونيخ. حيث ناقشنا العمل الفعّال الذي يقوم به فريق العمل المنبثق عن عملية برلين والمعني بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، والذي تُعد هولندا أحد الرؤساء المشاركين لهُ إلى جانب سويسرا.

وأضافت ستيفاني، أكدنا على أهمية التركيز على العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة الوطنية بالتوازي مع إبقاء العملية الانتخابية على المسار الصحيح ، في إطار الجدول الزمني لـملتقى الحوار السياسي.