“التربية والتعليم” تفرض التطعيم الإجباري لكوادرها وزوار مؤسساتها

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يُجبر كافة العاملين بالقطاع التعليمي، على تلقي لقاح كورونا، وإبراز بطاقة التطعيم عند دخول المؤسسات التابعة للوزارة.

وأشارت الوزارة في التعميم الصادر عن وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعود الأسود، والذي اطّلعت 218 على نسخة منه، أنه لن يُسمح بالدخول إلى المؤسسات التعليمية إلا لمن يحمل بطاقة التطعيم المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتأتي إجراءات الوزارة بعد أن أعلن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح رسمياً، دخول البلاد للموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل إصابات متزايدة بمتحور أوميكرون.

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