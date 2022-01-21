المسلاتي: تنظيم الإخوان المسلمين يحاول الدفع في المسار الدستوري بغرض تعطيل الانتخابات

أكد الكاتب والمحلل السياسي حسين المسلاتي، أن تنظيم الإخوان المسلمين يحاول الدفع في المسار الدستوري بغرض تعطيل الانتخابات، لافتًا إلى أن ما تعيشه ليبيا من أزمة سياسية وصراع وفشل الانتخابات يجعل الدفع في المسار الدستوري أمر خاطئ جدا.

وأوضح أن صياغة الدستور في هذا الظرف المضطرب سيُعقد المسألة ويعطل الانتخابات، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية مصغرة وتعديل الإعلان الدستوري الحالي هو الحل الأمثل للأزمة.

وبيّن أن فتح مسودة الدستور ومحاول تعديلها سيُطيل الأزمة ولن يتم الوصول إلى توافق، قائلاً: “الأجواء لم تكن مهيأة أمام لجنة صياغة الدستور حيث كانت ليبيا تعيش ظروفا مضطربة سياسيا واقتصاديا وأمنيا”.

ورأى أن الدساتير تُكتب في حالة السلم الاجتماعي والأهلي والرخاء الاقتصادي حتى لا تتأثر بمبدأ المغالبة والمساومات، قائلاً: “مسودة الدستور معيبة لأنها اشتملت على مواد لا تكون في الدستور، وأهملت الأشياء الأساسية”.

وأفاد بأن دستور الهيئة التأسيسية كان دستور مساومات، وأن السؤال الذي يطرح نفسه: هل خرجت ليبيا من هذه الأجواء حتى يمكن تعديله؟، قائلاً: “ليس من السهل خلال شهر تشكيل لجنة لتعديل الدستور حتى لو استعانت بخبراء من الدول العربية الشقيقة”.

ولفت إلى أن الخلافات القائمة في ليبيا اليوم عميقة ولا يمكن حلها إلا بعد فترة طويلة من الاستقرار، معتبرًا أن الحل هو انتخابات رئاسية وبرلمانية تنتج عنها حكومة توحد المؤسسات وتعمل على تحقيق الرخاء وبناء الثقة حتى يمكن إنجاز الدستور.

وأفاد بأن تنظيم الإخوان مستفيد من التعطيل الحالي للعملية السياسية وحقق جزءًا كبيرًا من أغراضه، معتبرًا أن الخطوة الأولى بالنسبة للإخوان هي طرح المسودة المعيبة المرفوضة من الشعب، لبقاء الوضع الحالي.

وأضاف: “تنظيم الإخوان يجيد اللعب والتفاوض والمساومات في أجواء الانقسام ويمكنه خلالها التحصل على الكثير من المكتسبات، فالإخوان متمسكون بالهيئة التأسيسية التي يملكون نفوذا كبيرا بها رغم انتهاء ولايتها”.

وواصل: “مسودة الدستور أُقرت في يوم عطلة رسمية وهناك شكوك في نصابها، وثلث الأعضاء لم يكونوا متواجدين”.