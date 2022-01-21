النائب العام يأمر بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية الحرشة بتهمة اختلاس الأموال

أمر النائب العام الصديق الصور، حبس مدير فرع مصرف الجمهورية الحرشة احتياطيا بتهم اختلاس أموال من حسابات العملاء، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الجمعة.

وقال مكتب النائب العام، في بيانه:” تولت نيابة الزاوية الجزئية، بتاريخ 2022/1/16، مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى عدد من الحسابات المصرفية العائدة لبعض عملاء فرع مصرف الجمهورية- الحرشة، بعد أن تكشف لهم وجود عمليات مصرفية تمت على حساباتهم أخذت صورتي السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية الداخلية دون طلبهم أو إجازتها من قبلهم” .

وأضاف البيان:” طالت التحقيقات مدير فرع المصرف المذكور بعد إثبات واقع توليه إنجاز العمليات المصرفية محل الجريمة؛ وأحد ذوي قرباه من الدرجة الثالثة بوصفه المستفيد الرئيس من المبالغ المالية المسحوبة من حسابات عملاء الفرع”.

وتابع البيان:” انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس مدير فرع المصرف والمستفيد احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابهما جريمة الاختلاس”.