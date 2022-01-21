تعليق إجراءات استرداد الأموال الليبية المحجوزة في الولايات المتحدة

قال موقع Africa Intelligence، إن مكاتب BakerHostetler وHolland & Knight القضائية التي تتخذ من مدينة نيويورك مركزاً لها، أصدرت طلباً بتعليق إجراءات استرداد أموال تُقدّر بمليارات الدولارات، يزعم أنها اختُلست خلال عهد القذافي.

ووجهت المكاتب طلباتها إلى ثمانية بنوك دولية، يشتبه أنها تملك معلومات عن أماكن إيداع تلك الثروة بالإفصاح عن المستندات المتعلقة بها، وهي Bank of America، Citibank، JPMorgan Chase، UBS، HSBC، Credit Suisse، New York Mellon، وDeutsche Bank

وتأتي هذه الخطوة بعد خلاف حول المسؤول عن مكتب استرداد الأصول الليبية، وإدارتها، أو ما يُعرف بـ LARMO، وهو كيان تابع لسلطة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، والمسؤول عن استرداد الأصول الليبية المحجوبة في الخارج.

حيث وقّع LARMO عقد تمثيل مع مكاتب المحاماة الأمريكية المذكورة أعلاه في مايو 2021، عندما كان أنور عارف مديراً للمكتب، والذي تم استبداله في يونيو بالفائت بمحمد رمضان منسلي، ومع ذلك استمر عارف في تقديم نفسه كرئيس لـLARMO، بما في ذلك توجيهه خطاباً يبرر طلب الكشف عن الوثائق السابقة.

وقد تبرأ منسلي، الذي أكدت السفارة الليبية في واشنطن شرعيته، من ممارسات عارف، ونبّه النائب العام الليبي الصديق الصور، والذي أصدر قراراً باعتقال أنور عارف نهاية ديسمبر 2021.

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