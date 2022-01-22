الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تفاصيل دخول ليبيا الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن ليبيا دخلت رسمياً الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا بعد الموجة الجديدة من متحور أوميكرون.

وأشار السايح في تدوينة على حسابه الرسمي على الفيس بوك، إلى ارتفاع معدل التكاثر لـ 1.5 نهاية هذا الأسبوع لأول مرة منذ 6 أشهر، وهو تاريخ دخول الموجة الثالثة للبلاد، مناشداً المواطنين أخذ اللقاحات للتصدي للجائحة.

واستند السائح إلى المؤشرات التي أعدّها المركز والتي سجّلت ارتفاعاً للإصابات في المنطقة الغربية المسجلة أسبوعياً، حيث بلغت في طرابلس أكثر من 300 حالة لكل 100 ألف مواطن، بينما بلغت في البلديات المجاورة المرقب، الزاوية، الجفارة، الجبل الغربي، 50 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وأضاف السائح أن تقسيم البلاد إلى مناطق صحية هو الحل لمجابهة هذه الموجة، حيث لا يمكن وضع شروط شاملة لكل البلاد، بسبب خصوصية كل منطقة من ناحية انتشار الوباء.