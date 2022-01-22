وليامز تلتقي السفير الهولندي لدى ليبيا في طرابلس

العنوان – طرابلس

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الجمعة مع السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ في طرابلس.

وقالت وليامز، ناقشنا العمل الفعّال الذي يقوم به فريق العمل المنبثق عن عملية برلين والمعني بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، والذي تُعد هولندا أحد الرؤساء المشاركين لهُ إلى جانب سويسرا.

وتابعت :”أكدنا على أهمية التركيز على العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة الوطنية بالتوازي مع إبقاء العملية الانتخابية على المسار الصحيح ، في إطار الجدول الزمني لـملتقى الحوار السياسي”.