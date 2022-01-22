الملف الليبي على طاولة المحادثات في بروكسل الأسبوع القادم

قال ‏‏‏‏المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو، إن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبية في بروكسل برئاسة جوزيب بوريل سيبحث الأسبوع القادم عدداً من القضايا، من بينها تطورات الملف الليبي.

وأضاف بوينو في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر، أن الاجتماع سيُسلّط الضوء على عدة ملفات أخرى في سوريا وأوكرانيا والسودان، بجانب ليبيا.

وسبق أن دعا مُفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، السلطات الليبية إلى الإسراع في وضع خطة وجدول زمني جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كان من المقرر أصلاً أن تُنظّم في البلاد في 24 ديسمبر الفائت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية