المشري: وجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة من أسباب فشل الانتخابات

العنوان – طرابلس

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن وجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، وقوى أخرى أجنبية هي جزء فقط من أسباب فشل الانتخابات.

وأضاف في تصريحات على قناة روسيا اليوم أن الليبييون مارسو الديمقراطية والعملية الانتخابية في 2012 بكل شفافية، إلا أن التدخلات الخارجية ادت الى اجهاض هذه العملية.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية حدث جديد في ليبيا وهي مختلفة عن الانتخابات البرلمانية، موضحًأ أنه نتيجة الاستقطابات الحادة في ليبيا تنبئنا مبكرا بعدم نجاح الانتخابات الرئاسية.

وتابع :”من راهن على نجاح الانتخابات في هذه الظروف قرأوا المشهد الليبي بشكل خاطئ، ولابد من معالجة الاسباب التي ادت إلى فشلها.

وأشار إلى أن كل التدخلات الخارجية هي تدخلات الغرض منها الحصول على مصالح على حساب مصالح الشعب الليبي.

وذكر أن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة هو أمر ممكن شرط أن تكون على أساس دستوري سليم وتقليل المخاطر إلى حدها الأدنى.