النائب العام يأمر بحبس 4 متهمين بسرقة وثائق تاريخية

أصدرت النيابة العامة أوامر بحبس أربعة متهمين، في واقعة سرقة إحدى عشرة وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب باللغة الآرامية “عبرية العهد القديم”.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن لجنة التحقيق أتمّت إجراءات التحقيق مع مجموعة من المواطنين والوافدين الأجانب الذين عمدوا إلى تشكيل عصابة إجرامية مُنظمة، لارتكاب جريمة سرقة الآثار الليبية بمختلف صورها والاتجار فيها.

وأضاف أنه نتيجة لرجحان إدانة من اتخذت في مواجهتهم الإجراءات، انتهت النيابة العامة إلى تقديم أربعة مُتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، وهم بحالة حبس احتياطي، ومازالت إجراءات البحث عن بقية المطلوبين لسلطة التحقيق مستمرة.

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