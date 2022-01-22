ليبيا الان

المبعوث الإيطالي ورئيس البعثة المصرية يبحثان ملف الانتخابات اللبيبة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو،  المسار السياسي والأمني في ليبيا، مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، محمد ثروت سليم ونائب وزير الخارجية للشرق الأوسط، أحمد عبد المجيد.

وأكد أورلاندو، بحسب وكالة نوفا الإيطالية، الدعم القوي للانتخابات والعملية السياسية في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، مضيفاً: “لقد قررنا مواصلة التنسيق عن كثب”.

من جهتها أكدت الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، عبر وكيلها، التزامها بدعم عملية الاستقرار السياسي في ليبيا، موجبة استمرارها بهذا الالتزام، والدعم الكامل “للدور الحاسم” للأمم المتحدة في ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

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