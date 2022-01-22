المبعوث الإيطالي ورئيس البعثة المصرية يبحثان ملف الانتخابات اللبيبة

بحث المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، المسار السياسي والأمني في ليبيا، مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، محمد ثروت سليم ونائب وزير الخارجية للشرق الأوسط، أحمد عبد المجيد.

وأكد أورلاندو، بحسب وكالة نوفا الإيطالية، الدعم القوي للانتخابات والعملية السياسية في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، مضيفاً: “لقد قررنا مواصلة التنسيق عن كثب”.

من جهتها أكدت الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، عبر وكيلها، التزامها بدعم عملية الاستقرار السياسي في ليبيا، موجبة استمرارها بهذا الالتزام، والدعم الكامل “للدور الحاسم” للأمم المتحدة في ليبيا.