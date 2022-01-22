السويحلي: كوبيش منع أعضاء «ملتقى الحوار» من التصويت على قاعدة دستورية للانتخابات

اتهم عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، عقيله صالح رئيس مجلس النواب، بإفشال العملية الانتخابية بعد إصدار قوانين قُوبلت بالرفض، على حد قوله.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” إن عقيله صالح ومجموعته قاموا بصياغة قوانين الانتخابات منذ البداية بطريقة تؤدي إلى رفضها ومن ثم إفشال العملية الإنتخابية برمّتها”، على حد تعبيره.

وتابع السويحلي:” المبعوث الأممي السابق يان كوبيش يتحمل جزءًا كبيرا من المسؤولية عن ذلك” على حد قوله.

وفي تغريدة أخرى، قال السويحلي:” في يونيو 2021 ملتقى الحوار السياسي كان على وشك التصويت على قاعدة دستورية للانتخابات ولكن تم إفشاله، ومنعه من التصويت من قِبل المبعوث الأممي كوبيش” على حد زعمه.