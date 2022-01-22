المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: لابد من إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا

قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق ‏الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل بوينو:” يجب إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا، ويمكن إجراء انتخابات حرة نزيهة في ليبيا، وحشدنا الموارد لتقديم الدعم لمفوضية الانتخابات للقيام بذلك”.

وأضاف بوينو، في تصريحات صحفية:” لدى ليبيا فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، ونحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج”.

وشدد على ضرورة تعزيز الحوار أنه قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق فعالة، للحفاظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى انتخابات في الفترة القريبة”.

ولفت إلى أن مؤتمر باريس بشأن ليبيا أظهر أن هناك اتفاقا واضحا بشأن الانتخابات، حيث تم وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات السياسية واعتماد خارطة طريق لانتخابات ديسمبر، وهناك حاجة لتعزيز هذا التقدم الكبير.

واستطرد:” هناك حاجة إلى التنفيذ الملموس لخطة عمل اللجنة العسكرية “5+5″ بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية”.