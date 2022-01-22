بالتزامن مع إغلاق حسابات محرضة للإخوان.. تويتر يُغلق حساب قناة ليبيا الأحرار

العنوان-طرابلس

أغلق موقع التغريدات القصيرة تويتر حساب قناة ليبيا الأحرار لخرقه المعاير والقواعد المعمول بها؛ وذلك بالتزامن مع إغلاق حسابات وصفحات تابعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

وكان قد أعلنت، شركة “ميتا”، الخميس، إزالة حسابات محرضة على منصتي فيسبوك وانستغرام تدار من داخل تركيا على ارتباط وثيق بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

وقالت الشركة، في تقرير لها حول “رسم خرائط لتطبيق السلوك غير الأصيل المنسق لعام 2021” إنها أزالت 41 حسابًا على فيسبوك و133 صفحة وثلاث مجموعات و14 حسابًا على انستغرام.

وأكدت، أن تلك الحسابات نشأت في المقام الأول في تركيا واستهدفت بشكل أساسي الأشخاص في ليبيا.

وأضافت، أنها وجد هذه الشبكة كجزء من تحقيقها الداخلي في السلوك غير الصحيح المنسق المشتبه به في ليبيا والمرتبط بتقارير سابقة عن انتحال الهوية.

وأكدت، أنها ربطت هذا النشاط بحزب العدالة والبناء في ليبيا التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت ميتا إنه تم تعطيل صفحات الشبكة بسبب انتحال الهوية وانتهاكات أخرى. وأكدت أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط باللغة العربية أخبارًا وأحداثًا جارية في المنطقة، بما في ذلك الانتخابات المتأخرة وانتقاد صعود المرأة في السياسة والمجتمع ووسائط.

وقالت الشركة، “في الواقع أنشأت هذه الشبكة الصفحات التي تدعي أنها تدار من قبل شخصيات عامة نسائية إلى الإدلاء ببيانات تحريضية نيابة عنهم. ثم يستخدمون صفحاتهم الأخرى للإشارة لهذه التعليقات الوهمية لانتقادها، من المحتمل أن تشجع على المضايقة”.

وأكدت ميتا، أنه على الرغم من أن الأشخاص الذين يديرون هذه الحسابات يحاولون إخفاء هوياتهم وتنسيقهم، إلا أننا وجدنا أنهم على صلات بحزب العدالة والبناء الليبي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين.